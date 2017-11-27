Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України працює на громадських засадах – ЗМІ

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер працює на громадських засадах, як волонтер, а його призначення є тимчасовим. Про це сам Волкер розповів виданню Politico.

«Волкер розповів мені, що прийняв посаду тимчасово і на громадських засадах і що це було необхідним через «особливо складний перехідний період», внаслідок якого в Державному департаменті не лишилось політичного призначенця, відповідального за переговори із Росією щодо України», – йдеться в статті.

Інформація про статус Волкера викликала здивування коментаторів.

«Волкер працює навіть не на постійній основі? Як це?», – твітує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

«Дивовижно! Наш спеціальний посланець до України – той, хто веде переговори із Сурковим, є волонтером. Це чітко вказує на те, наскільки важлива для Трампа та Тіллерсона ця місія», – також відзначив колишній американський дипломат.