Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Листопад 2017, Київ 23:10
Політика

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України працює на громадських засадах – ЗМІ

Курт Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер працює на громадських засадах, як волонтер, а його призначення є тимчасовим. Про це сам Волкер розповів виданню Politico.

«Волкер розповів мені, що прийняв посаду тимчасово і на громадських засадах і що це було необхідним через «особливо складний перехідний період», внаслідок якого в Державному департаменті не лишилось політичного призначенця, відповідального за переговори із Росією щодо України», – йдеться в статті.

Інформація про статус Волкера викликала здивування коментаторів.

«Волкер працює навіть не на постійній основі? Як це?», – твітує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

«Дивовижно! Наш спеціальний посланець до України – той, хто веде переговори із Сурковим, є волонтером. Це чітко вказує на те, наскільки важлива для Трампа та Тіллерсона ця місія», – також відзначив колишній американський дипломат.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG