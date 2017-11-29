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29 Листопад 2017, Київ 18:46
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США посилюють тиск на Росію – Клименко

США посилюють тиск на Росію – Клименко
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«Пов'язані з Мінськими угодами санкції будуть чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них». Наголосив держсекретар США Рекс Тіллерсон. Санкції не тільки підтверджують, а й можуть посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичного і банківського секторів російської економіки. А до лютого США розглянуть нові санкції проти Росії. Вони стануть безпрецедентними. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт аналітичного центру KievStratPro Кирило Клименко та колишній заступник голови Центробанку Росії, нині науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко.

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