США посилюють тиск на Росію – Клименко

«Пов'язані з Мінськими угодами санкції будуть чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них». Наголосив держсекретар США Рекс Тіллерсон. Санкції не тільки підтверджують, а й можуть посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичного і банківського секторів російської економіки. А до лютого США розглянуть нові санкції проти Росії. Вони стануть безпрецедентними. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт аналітичного центру KievStratPro Кирило Клименко та колишній заступник голови Центробанку Росії, нині науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко.