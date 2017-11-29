У Кремлі поки що не можуть назвати точну дату зустрічі Волкера і Суркова

У Кремлі поки не можуть назвати точну дату і місце зустрічі спеціального представника США у справах України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

«Ні, поки такої інформації ми не маємо», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше повідомлялося, що зустріч Волкера і Суркова має відбутися в грудні. Остання їхня зустріч відбулася 13 листопада в Белграді. У ході третьої за рахунком зустрічі спеціального представника США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова обговорювалися зусилля з припинення війни на Донбасі.

Як вказується в спеціальній заяві для преси за підсумками белградських переговорів, «незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільна робота в цьому напрямку продовжуватиметься».

Волкер і Сурков заявили про необхідність діяти в дусі Мінських угод і «поєднувати політичні заходи з заходами в сфері безпеки». Як зазначено в заяві, обидві сторони проаналізують думки, висловлені в ході нинішньої зустрічі і обміркують подальші дії з метою досягнення миру на Донбасі.

Попередня зустріч Волкера і Суркова відбулася також в Белграді 7 жовтня. Першу зустріч, після вступу на посаду спецпредставника США щодо України, Курт Волкер і Владислав Сурков провели в Мінську 21 серпня 2017 року.