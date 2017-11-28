В уряді України вимагають негайно припинити будівництво Керченського моста

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що будівництво Керченського моста потрібно терміново зупинити і це можливо тільки під тиском міжнародних партнерів України і додаткових санкцій проти Росії. Про це 28 листопада він заявив під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві, інформує прес-служба Мінінфраструктури.

«Міністр нагадав, що 24 травня 2017 року Росією було оголошено про обмеження параметрів для проходження суден, що прямують з Чорного в Азовське море і назад під аркою транспортного переходу (мосту) через Керченську протоку. А це втрати експорту тільки в США 1 мільйон тонн українського металу щорічно», – йдеться в повідомленні.

Омелян також зазначив, що значно погіршився стан зернової логістики Азовського регіону внаслідок істотного подорожчання фрахту морських суден, які будуть відповідати габаритним вимогам пропуску через Керченську протоку.

Посол США в Україні Марі Йованович також заявила, що будівництво моста через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.

Публічних коментарів російської сторони з цього приводу немає.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.