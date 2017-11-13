Російська влада, яка окупувала в 2014 році український Крим, обнесе сухопутні ділянки майбутнього Керченського мосту огорожею. Цю територію вони також мають намір обладнати потужною системою безпеки. Згідно з проектом, на керченському, таманському берегах і на острові Тузла біля під'їздів до мосту з'являться контрольно-пропускні пункти для огляду транспорту та громадян. Усі ці атрибути перераховані в документах декількох держзакупівель, копії яких має в своєму розпорядженні Крим.Реалії. Що являтиме собою система безпеки майбутнього мосту, який Росія будує до окупованого українського Криму самочинно, без згоди України, читайте в нашому матеріалі.

3 листопада федеральне унітарне підприємство «Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації» закупило послуги проектно-пошукових робіт для обладнання інженерно-технічними системами забезпечення транспортної безпеки транспортного переходу через Керченську протоку. Загальна вартість склала 12,4 мільйона рублів.

Згідно з документацією, якою володіють Крим.Реалії, під'їзди до майбутнього мосту планується обладнати вісьмома контрольно-пропускними пунктами: по три КПП з'являться на території Тамані й Керчі, два ‒ на острові Тузла. Також на керченському й таманському березі розташуються по дві будівлі для огляду фізичних осіб.

Вісім КПП на 19 кілометрах

Згідно з документами, для дотримання безпеки на майбутньому Кримському мості в Керчі планується збудувати два залізничних і один автодорожній контрольно-пропускний пункт (по 30,5 квадратних метрів кожен). Ще два будинки тут збудують для огляду фізичних осіб ‒ 15 і 30 квадратних метрів.

Окрім того, сухопутні ділянки майбутнього мосту будуть супроводжуватися масштабними огорожами.

Також по одному автодорожньому та залізничному КПП встановлять на косі Тузла, через яку пролягатиме міст. Тут автодорожній і залізничний проїзди теж будуть обнесені парканом.

Аналогічна ситуація буде й на Тамані, де розмістять три КПП, із яких два ‒ залізничні. Ще в одному спеціальному комплексі оглядатимуть фізичних осіб.

Таким чином на 19 кілометрах мосту будуть обладнані вісім контрольно-пропускних пунктів на трьох ділянках.

Виконання договору планується з грудня цього року до 31 січня 2018 року. До процесу буде приєднане Федеральне агентство з рибальства, яке оцінить збитки водних біоресурсів внаслідок проведення робіт із монтування систем безпеки.

Токсикологічний аналіз ґрунтів і донних відкладень у Керченській протоці, згідно з документами, проведе «Центр гігієни й епідеміології в Санкт-Петербурзі».

4,5 мільярди за монтаж системи

У лютому, серпні й жовтні цього року управлінням відомчої охорони Міністерства транспорту Росії та управлінням федеральних автодоріг «Тамань» укладені ще три контракти з інженерних шукань і проектування систем організації безпеки транспортного переходу через Керченську протоку. Вони обійшлись у більш ніж 4,5 мільярди рублів.

Згідно з умовами контракту, оплата за роботи розділена на три роки. Цього року вона складатиме 1,5 мільярда рублів, 2018-го ‒ два мільярди, а 2019-го ‒ ще мільярд рублів.

Рятувальний та пожежний пости в Тамані

У межах закупівель управління відомчої охорони Мінтрансу Росії в селищі Тамань Краснодарського краю також збудують спеціалізований пожежно-рятувальний підрозділ із захисту від надзвичайних ситуацій і великих природних пожеж у районі мосту, а також окремий пост із центром управління комплексною системою безпеки.

Для цих об'єктів виділена земельна ділянка площею 12,5 тисяч квадратних метрів на кордоні з населеними пунктами Тамані. Тут хочуть збудувати будівлю окремого посту пожежно-рятувального підрозділу з центром управління комплексною системою безпеки.

«Об'єкт буде призначений для здійснення першочергових пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних робіт і забезпечення пожежної безпеки спеціальних об'єктів. Він буде містити комплектну трансформаторну підстанцію, дві артезіанські свердловини, три гаражі для стоянки резервних автомобілів та іншого автотранспорту, двох плавзасобів. Передбачений підземний резервуар об'ємом 50 кубометрів і пожежний гідрант», ‒ перераховано в документації закупівлі.

Проектні й пошукові роботи за цим проектом обійшлися в 4,8 мільйона рублів. Будівництво проводитимуть у межах оборонзамовлення з фінансуванням у 2018 і 2019 роках.

Завершити роботи тут розраховують 2019 року. За контракт відповідає головний спеціаліст відділу інвестицій і капбудівництва Головного управління МНС Росії у Краснодарському краї Денис Мамаєв.

Переможцем конкурсу щодо виконання цих робіт стало краснодарське ТОВ «Проект-буд-дизайн», яке належить двом фізичним особам і займається інженерно-пошуковими роботами, проектуванням і будівельним контролем.

Згідно з документами, роботи з монтажу засобів безпеки на автопідходах до мосту мають завершитися до 30 квітня 2018 року, а на залізничних ‒ до 1 грудня 2019 року. Тобто на кілька місяців пізніше, ніж запуск в експлуатацію самого мосту. Цією датою російські чиновники називають літо 2019 року.

Нині між окупованим Кримом і Росією триває будівництво Керченського мосту. Про необхідність побудувати перехід із Росії до Криму через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після захоплення Росією українського півострова, в березні 2014 року. Терміни побудови мосту вже кілька разів переносили, також значно зросла його оголошена вартість.

За влади в Україні президента Віктора Януковича Київ і Москва уклали були 2013 року договір про будівництво мосту, що мав з’єднати дві держави через Керченську протоку, але Україна вийшла з нього після окупації Криму. Нині Росія будує цей міст до окупованого українського Криму самочинно, без згоди України.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії