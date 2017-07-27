Держсекретар США Тіллерсон спростував чутки про свою відставку

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заперечив повідомлення про намір піти у відставку.

«Я нікуди не йду», – сказав Тіллерсон 26 липня у Вашингтоні. А на питання, як довго він залишиться на посаді, Тіллерсон відповів: «Доти, поки президент дозволить».

Відповідаючи на питання про свої стосунки з президентом Дональдом Трампом, Тіллерсон просто сказав, що вони «добрі».

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на свої джерела повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон збирається у відставку через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.