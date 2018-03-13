Трамп пояснив звільнення Тіллерсона «розбіжностями» в поглядах на міжнародну політику

Президент США Дональд Трамп пояснив звільнення Рекса Тіллерсона з посади голови Державного департаменту «розбіжністю» в поглядах на міжнародну політику.

«Ми насправді доволі добре ладнали, але в нас були розбіжності… Подивіться на ядерну угоду. Я вважаю її жахливою. На мій погляд, він вважав її нормальною. Я хотів розірвати її або зробити щось, але він думав трохи по-іншому», – сказав Трамп.

Він додав, що обговорював з Тіллерсоном його відставку упродовж тривалого періоду часу.

13 березня Трамп повідомив, що Тіллерсон звільнений із посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Геспел.

Тіллерсон очолював Державний департамент США з 1 лютого 2017 року. До цього він був керівником нафтогазової корпорації ExxonMobil.

Угода, підписана Іраном зі Сполученими Штатами, Великобританією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією у 2015 році обмежила ядерну програму Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій проти Тегерана.

Трамп і деякі інші офіційні особи у США заявляють, що Тегеран порушує «дух» угоди і використовує свою програму балістичних ракет для обходу ядерних обмежень. Іран це заперечує і стверджує, що дотримується угоди. Тегеран також наполягає, що його ядерна програма призначена винятково для мирних цілей, як, наприклад, виробництво електроенергії.