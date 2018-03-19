ОБСЄ: на виборах в Росії не було реальної конкуренції

Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що на виборах в Росії не було реальної конкуренції.

«18 березня президентські вибори в Росії проходили в надмірно контрольованій атмосфері, що характеризувалася постійним тиском на критичні голоси… Вибір без реальної конкуренції, як ми бачили, не є реальним вибором», – заявляють в організації.

Водночас спеціальний координатор та керівник короткотермінової місії ОБСЄ Майкл Георг Лінк наголосив на професійному і ефективному управлінні Центральною виборчою комісією технічними аспектами виборів.

В організації зазначають, що день голосування був належно організований, незважаючи на слабкі місця, пов’язані з таємницею голосування і процедурами, які зменшили прозорість підрахунку.

ОБСЄ закликала врахувати ці недоліки в майбутньому.

Вибори президента Росії провели 18 березня 2018 року, було зареєстровано восьмеро кандидатів.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,7% голосів.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.