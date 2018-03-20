Білий дім: Вашингтон налаштований на «продовження діалогу» з Росією

У Білому домі заявляють, що наразі немає конкретних планів щодо можливої зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна, але Вашингтона налаштований на продовження діалогу з Москвою.

«Немає конкретних планів. Але ми хочемо продовжувати вести діалог з Росією і продовжувати говорити про деякі спільні інтереси», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

За її словами, Вашингтон буде послідовним, зокрема, це стосується санкцій.

«Ми будемо продовжувати підтримувати позицію, яку ми мали, і, коли це буде необхідно, (вона) буде суворішою. У той же час ми хочемо продовжувати вести діалог, щоб ми могли працювати над деякими проблемами, що стосуються обох країн. І ми будемо продовжувати це робити, продовжуючи бути суворими щодо низки речей, включаючи санкції щодо Росії», – додала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він привітав Володимира Путіна з переобранням на новий президентський термін. Трамп також повідомив, що хоче зустрітися з Путіним у «недалекому майбутньому», щоб оговорити Україну, Сирію і Північну Корею.

За попередніми даними, Путін перемагає на виборах президента Росії, що відбулися 18 березня. За даними російської ЦВК, він набирає 76,7% голосів.

В ОБСЄ заявили, що виборам у Росії бракувало реальної конкуренції.

Це буде вже четвертий 6-річний термін президентства Путіна. 65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Останнім часом відносини між Заходом і Росією вкотре погіршилися через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки. Британські слідчі заявляють, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виготовленою в Росії. Влада Британії поклала відповідальність за цей злочин на російську владу. Москва звинувачення відкидає.