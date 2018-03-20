Маккейн розкритикував Трампа через привітання Путіна з переобранням

Сенатор-республіканець Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа через привітання Володимира Путіна з переобранням на новий президентський термін.

«Американський президент не веде за собою Вільний Світ, вітаючи диктаторів з їхніми перемогами на фальшивих виборах. Вчинивши так щодо Володимира Путіна, президент Трамп образив кожного російського громадянина, позбавленого права голосувати в умовах вільних і справедливих виборів», – написав він у своєму twitter.

Президент США Дональд Трамп привітав свого російського колегу Володимира Путіна з переобранням на новий президентський термін.

За попередніми даними, Путін перемагає на виборах президента Росії, що відбулися 18 березня. За даними російської ЦВК, він набирає 76,7% голосів.

В ОБСЄ заявили, що виборам у Росії бракувало реальної конкуренції.

Це буде вже четвертий 6-річний термін президентства Путіна. 65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Останнім часом відносини між Заходом і Росією вкотре погіршилися через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки. Британські слідчі заявляють, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виготовленою в Росії. Влада Британії поклала відповідальність за цей злочин на російську владу. Москва звинувачення відкидає.