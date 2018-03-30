Ситник: ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші

Очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького необхідно відправити у відставку, заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Не треба лякати мене наслідками відставки Холодницького. На цей момент ризик його збереження на посаді перевищує всі інші», – сказав Ситник.

Він заявив, що до нього періодично надходила інформація «про деякі дивні й непояснимі дії керівника САП та окремих прокурорів». За словами Ситника, вибрана Холодницьким «лінія поведінки» тривалий час негативно позначалася на ефективності розслідувань і подальшій судовій перспективі низки справ.

«Чим активніше ми розслідували, тим більше надходило тривожних сигналів. Детективи припускали, що розслідування гальмувалися свідомо. Але в НАБУ не було доказів і не було фактичної можливості зібрати їх законно без належного прокурорського нагляду. А вдаватися до незаконних методів чи кидатися голослівними обвинуваченнями ми собі дозволити не могли. Не так давно ми отримали щодо однієї зі справ абсолютно конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри», – зазначив Ситник, уточнивши, що мова йде про справу щодо ймовірних розкрадань в одеській мерії.

Голова НАБУ додав, що пристрої для прослуховування були в кабінеті Холодницького близько місяця.

«Йдеться, по-перше, про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у котрих ці обшуки мали проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень... По-третє, у записах ідеться про тиск на суд для прийняття незаконних рішень. Зокрема, тиск на суд робиться з метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку в особи, котра є другом Холодницького. По-четверте, зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих свідчень. Це лише стислий перелік того, що зафіксовано на цих записах», – розповів Ситник.

Він конкретизував, що мова йде про кілька проваджень.

«Ідеться про справу про розкрадання коштів чиновниками мерії Одеси; справу за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропонування їй неправомірної вигоди; справу, що стосується фірми «Золотий мандарин», яку пов'язують із народним депутатом Логвинським; розслідування, пов'язані з е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідування, пов'язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу», – заявив Ситник.

Сам Холодницький відкидає звинувачення.

30 березня з'явилася інформація, що генеральний прокурор Юрій Луценко та Ситник підписали дисциплінарні скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків. Луценко зазначив, що у своєму поданні просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади керівника САП.