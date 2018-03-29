Ситник про «справу Холодницького»: найближчим часом ви почуєте офіційну позицію НАБУ

Офіційна позиція Національного антикорупційного бюро України про ситуацію з прослуховуванням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з'явиться найближчим часом, заявив журналістам директор НАБУ Артем Ситник після панельної дискусії в Міністерстві фінансів України.

«Я зараз обмежений у коментарях, тому що є таємниця досудового розслідування і є державна таємниця, але найближчим часом ви почуєте офіційну позицію НАБУ з цього приводу», – сказав Ситник.

20 березня ЗМІ писали, що кабінет Холодницького кілька тижнів прослуховувався за допомогою апарата, який був прикріплений до акваріуму біля столу прокурора. Преса заявляла, що «прослуховування» могли встановити співробітники НАБУ за згоди генпрокурора.

22 березня Холодницький заявив, що апарат, схожий на пристрій для прослуховування, виявили 6 березня. «Я думаю, що це якась провокація. Я чекаю інформації, що це була за апаратура, чия вона, хто був ініціатор», – сказав очільник САП.

26 березня генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив факт прослуховування й повідомив: «Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційного бюро проводила слідчі дії, що стосуються, у тому числі і керівника САП пана Холодницького».

Водночас він зазначив, що лише після допитів та експертиз зможе розповісти, чи є ознаки кримінальних правопорушень у діях очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.