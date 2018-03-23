Конфлікт між антикорупційними органами підриває їхній авторитет – експерт про «прослушку» у Холодницького

Гості: Андрій Марусов, голова правління громадської організації Transparency International Україна; Сергій Миткалик, член Ради громадського контролю НАБУ; Ігор Луценко, народний депутат України, член комітету з питань запобігання і протидії корупції.

У кабінеті голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявлена «прослушка». Про скандал дізналися цього тижня, коли відразу кілька інтернет-видань повідомили, що Холодницький нібито збирається у відставку – наговорив зайвого і тепер буде змушений піти. Видання «Українська правда», яке першим повідомило про цей скандал, підкреслило: «Особливого трагізму цій ситуації додає той факт, що «жучки» в кабінеті керівника САП належали іншому антикорупційному органові – НАБУ». Керівники САП і НАБУ спочатку мовчали, ніби взагалі нічого не відбувається, а 22 березня обидва, перебуваючи у Брюсселі, заявили, що скандал із прослуховуванням – це «провокація», вони продовжують працювати спільно. А Холодницький сказав, що у відставку не збирається.

Віталій Портников: Пане Марусов, якась детективна історія. Виглядає, чесно кажучи, якщо вважати, що це правда, смішно.

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Андрій Марусов: Насправді так. Але, з іншого боку, між всіма правоохоронними органами, які так чи інакше залучені до боротьби з корупцією у будь-якій країні, завжди є конкуренція. В Україні це ще обтяжується тим, що всі ці органи створені з нуля, вперше взагалі безпрецедентне явище для України. Звісно, їх не люблять майже чотири п’ятих всієї політичної еліти.

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Тут важко щось судити, чи були «жучки», чи не були, чи це був навмисний витік інформації, чи хтось там ляльковод, який намагається «розвести» когось – або Ситника, або Холодницького…

Населення більше довіряло НАБУ і САП, не кажучи вже про СБУ і ГПУ. Тертя між ними почалося з початку створення і САП, і НАБУ. Але «караван іде»

Наприкінці минулого року було дослідження щодо довіри до НАЗК, НАБУ, САП – населення більше довіряло саме НАБУ і САП, не кажучи вже про СБУ і ГПУ. Всі ці тертя між ними або роздмухування цього тертя почалося з самого початку створення і САП, і НАБУ. Але «караван іде», як казав Ситник, справи завершуються, розслідуються разом з САП.

Без дозволу СБУ НАБУ не може щось прослуховувати. Цього вимагає закон. Тут є ще один гравець. І достатньо потужний, який в орбіті того ж самого президента Порошенка, якому знову ж таки не дуже сподобається або зовсім не сподобається незалежне НАБУ… Може бути той варіант, що «поговорили, поговорили, і все це закінчується».

– Пане Миткалик, ви погоджуєтеся з точкою зору Артема Ситника, що ми маємо медійну війну проти антикорупційних органів? І з якого такого біса, так би мовити, тій же ж «Українській правді», яка відома своєю гарячою підтримкою будь-яких дій антикорупційних структур, починати війну проти антикорупційних органів?

На наш погляд, отримали повідомлення про корупційні дії, отримання неправомірної вигоди керівником САП або прокурорами

​Сергій Миткалик: Як і завжди, як відбувається подія, політики кажуть, що це політичне замовлення, а керівники правоохоронців кажуть, що боротьба. На наш погляд, отримали повідомлення про якісь корупційні дії, отримання неправомірної вигоди керівником САП Назаром Холодницьким або якимись прокурорами, і детективів НАБУ КПК зобов’язує внести відомості до ЄРДР і розпочати кримінальне провадження.

Відкрите кримінальне провадження, за яким здійснюється прослуховування. Найімовірніше, такі розклади

На сьогодні проти прокурорів САП чи керівника, за законом, провадження має здійснювати ДБР, яке ще не створене. Відповідно до перехідних положень, цим займається ГПУ. На сьогодні маємо відкрите кримінальне провадження, за яким здійснюється це прослуховування. Найімовірніше, маємо такі розклади.

Щодо притягнення топ-корупціонерів, НАБУ і САП працюють у зв’язці, тепер виходить гра, НАБУ йде проти САП

Щодо притягнення топ-корупціонерів, НАБУ і САП працюють у зв’язці, а тепер виходить така гра, коли НАБУ йде проти САП.

Будь-який конфлікт між антикорупційними органами підриває їхній авторитет, діяльність, створює новий публічний конфлікт. Дуже багато хто, зокрема фігуранти кримінальних проваджень НАБУ, будуть це використовувати кожен на свою користь. Нічого доброго з цього немає. Тим паче, що процесуальне керівництво здійснює ГПУ – сумнозвісний, як його називають, «департамент Кононенка-Грановського», який очолює Гуцуляк.

Щоб підняти довіру, треба демонструвати результат – закінчені кримінальні провадження детективів НАБУ, рух справ у суді і реальне покарання топ-корупціонерів. Детективи НАБУ і САП роблять титанічну роботу, ведуть слідство, але справи грузнуть у судах, на які, на жаль, впливу детективи і САП не мають. Тільки створення антикорупційного суду може ще якось цей процес посунути.

– Пане Луценко, а ви як сприймаєте цей несподіваний конфлікт між НАБУ і САП, який описується ЗМІ, але не визнається самими можливими учасниками цієї конкурентної боротьби?

Ігор Луценко: Я сприймаю його як цілком очікуваний. Його відомість достатньо широка. Єдине, що його фігуранти люто заперечували наявність конфлікту. Але вони й не мали дружити особливо – САП створена для того, щоб наглядати за діяльністю НАБУ. Якщо б вони разом діяли, було б значно більше корупційних ризиків.

Ситник пішов на союз з Грановським, Кононенком, з їхнім «департаментом». Щось нове!

Ситуація сама по собі вилилася в абсолютно неприродні дії. Те, що Ситник пішов на союз з Грановським, Кононенком, з так званим їхнім «департаментом», для мене було новиною. Що це було зроблено відкрито і в такий спосіб – це щось нове! Саме цей «департамент» здійснював процесуальне керівництво за провадженням, у рамках якого встановлено цю «прослушку».