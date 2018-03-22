Ситник: інформація про прослуховування САП є елементом медійної війни проти антикорупційних органів

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник називає «елементом медійної війни проти антикорупційних органів» інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це Ситник заявив 22 березня у Брюсселі, де перебуває з візитом.

«Проаналізуйте інформацію, яка з’являється кожен день: починаючи від того, що я когось вбивав і захоплював якісь землі у Львівській області. Це – елемент медійної війни проти антикорупційних органів», – сказав він.

За словами Ситника, нинішня ситуація не вплинула на співпрацю двох установ. «Прокурори і детективи працюють разом. Якщо ви звернули увагу, за останні два дні ми завершили п’ять кримінальних проваджень, причому достатньо відомих. Від себе можу сказати, що я зроблю все, щоб незалежність НАБУ, на яку постійно спокушається влада, буде захищена, бо пишуть, що вона під загрозою», – заявив Ситник.

На питання, чи з’ясовували разом з головою САП Назаром Холодницьким, хто міг організувати прослуховування, і кому це вигідно, голова НАБУ Артем Ситник відповів, що про це слід питати «у тих ресурсів, хто це розповсюджує».

Раніше сьогодні керівник САП Назар Холодницький підтвердив, що три тижні тому в його кабінеті виявили пристрій, схожий на ті, що використовуються для прослуховування. Холодницький заявив, що очікує інформації, що це був за пристрій, кому він належить і хто ініціатор його встановлення. Він назвав це провокацією, а також відкинув чутки про свою відставку.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі». Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП раніше не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник раніше заявляв, що коментувати публікації в деяких ЗМІ є недоречним.