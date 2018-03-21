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21 Березень 2018, Київ 20:29
Новини | Події

Ситник про прослуховування Холодницького: коментувати це не зовсім доречно

Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що коментувати публікації в деяких ЗМІ щодо нібито прослуховування кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького є недоречним.

Ситник про прослуховування Холодницького: коментувати це не зовсім доречно (відео)
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Ситник про прослуховування Холодницького: коментувати це не зовсім доречно (відео)

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«Журналісти пишуть інформацію, яка не підтверджена жодним офіційним джерелом… Тому коментувати це не зовсім доречно… Зараз складається така ситуація, коли нібито підштовхують до певних коментарів. Ці певні провокативні статті і заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні морального права коментувати», – сказав Ситник у Брюсселі під час круглого столу, присвяченого боротьбі з корупцією в Україні.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі». Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

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