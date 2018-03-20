У САП кажуть, що Холодницький працює у «звичайному режимі»

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що керівник САП Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі». Про це Радіо Свобода повідомили в САП.

У прокуратурі також повідомили, що завтра, 21 березня, Холодницький разом із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником вирушає до Брюсселя, де заплановані низка робочих зустрічей до кінця цього тижня.

«Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення – робота антикорупційних органів в Україні, створення Антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ і САП», – повідомили в прокуратурі.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом.