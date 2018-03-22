«Думаю, що це якась провокація» – Холодницький про прослуховування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав провокацією ситуацію довкола прослуховування його робочого кабінету. Про це він сказав в коментарі журналісту Радіо Свобода в Брюсселі 22 березня.

«Апарат був знайдений три тижні тому 6 березня. Він є долучений до матеріалів провадження. НАБУ і САП є єдиною структурою, тому ми повинні працювати разом. Я думаю, що це якась провокація. Я чекаю інформації, що це була за апаратура, чия вона, хто був ініціатор», – заявив Холодницький.

Він охарактеризував знайдений апарат, як такий, що схожий на ті, що застосовуються при прослуховуванні.

«Не знаю, кому він належить. Чекаю відповіді від всіх правоохоронних органів. Думаю, що найближчим часом ми її отримаємо», – додав Холодницький.

Напередодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що взагалі «недоречно» коментувати повідомлення про прослуховування кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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