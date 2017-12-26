Публічне «зведення рахунків» було помилкою – Луценко про відносини з НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що публічне «зведення рахунків» у його відносинах з директором НАБУ Артемом Ситником було помилкою. Про це він сказав у вівторок ввечері в інтерв’ю кільком українським телеканалам.

«Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається нашим фаховим прокурорам, сьогодні порушує ту чи іншу частину законодавства. Ми зустрілися з паном Ситником буквально на днях після його повернення зі США. Ми провели обговорення ситуації і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають, та інші речі – в тому числі, з мого боку. Цього не розуміють ні українці, ні за кордоном», – заявив Луценко.

Він також додав, що публічні виступи із закидами на адресу ГПУ з боку НАБУ і навпаки завдавали удар правоохоронній системі.

«Тому я одразу пропонував тоді і зараз стою на тому, що потрібно за столом обговорювати проблеми і робити реальні кроки на зустріч одне одному», – додав Луценко.

8 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що не допустить політичного втручання в діяльність українських антикорупційних органів. Це сталося після того, як на Заході висловили стурбованість через «тиск» на антикорупційні органи і заговорили про сумніви у прихильності влади до боротьби з корупцією. Одним із сигналів до такого занепокоєння стали повідомлення про можливість звільнення керівництва антикорупційних органів через міжвідомчий конфлікт між ГПУ, НАБУ і САП.

Міжнародні правозахисники, західні партнери України давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду. 26 грудня на сайті Верховної Ради з’явився текст, запропонованого президентом до ухвалення депутатами, законопроекту про Вищий антикорупційний суд.