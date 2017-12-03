Генпрокурор Луценко: в НАБУ працюють «нелегальні агенти»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що агенти Національного антикорупційного бюро в НАБУ «нелегальні» і що вони користуються контрабандною апаратурою для пошуку корупціонерів.

Про це він заявив 3 грудня в ефірі ТСН.Тиждень.

«Так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх працівників набирати на відкритому конкурсі. Проте десятки агентів, в тому числі і ті двоє, які були зафіксовані на конспіративній квартирі, обрані на закритих процедурах, що суперечить закону», – зазначив Луценко.

«Вони використовують незаконні методи провокації. Ніхто з них не допущений до державної таємниці. Але їм надаються матеріали прослуховування СБУ, що є кримінальним злочином. Вони самі використовують в Україні незареєстровану прослуховувальну техніку, яка завезена контрабандним шляхом. Отримані з неї матеріали вони також використовують у своїй роботі», – сказав генпрокурор.

За його словами, «це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами нелегальною апаратурою».

«Тепер я розумію всю повноту проблеми НАБУ. Весь апарат агентів наразі є поза законом, тому керівник агентства, який особисто почав такий відбір агентів, допуск їх до держтаємниці, надання їм особливо таємних документів, повинен приймати рішення для себе», – наголосив генпрокурор.

В останні дні між правоохоронними органи сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за ухвалення нею незаконних рішень». Тоді ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення».

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро також припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.

Президент України Петро Порошенко, виступаючи 1 грудня з нагоди Дня працівників прокуратури, наголосив на неприпустимості міжвідомчих конфліктів. За його словами, вони вийшли за межі розумної конкуренції.

«Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка – поки в міру – потрібна всюди, бо конкуренція, в тому числі між правоохоронними органами, є двигун прогресу», – сказав Порошенко.

При цьому Порошенко вважає, що за прокуратурою залишається «забезпечення належного рівня координації діяльності» новостворених правоохоронних органів.

«Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих та новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден із тим, що Юрій Віталійович (Луценко - ред.) сказав учора: «Боротися зі злом неможливо незаконними методами». Тільки дотримуючись цього принципу ми можемо збудувати правову державу», – додав Порошенко.