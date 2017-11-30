СБУ та ГПУ зірвали спецоперацію під прикриттям у Міграційній службі – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України повідомили про проведення у Державній міграційній службі України спецоперації з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, яка була зірвана співробітниками СБУ та ГПУ.

«29 листопада під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби України, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара. Насправді ж, на переконання НАБУ, має місце спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована Генеральним прокурором України», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ». У відомстві також заявляють, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро.

«НАБУ і САП неодноразово попереджало про ризики для оперативної роботи у зв’язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування – наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи», – йдеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«З вечора 29 листопада на зв’язок не виходять 7 працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме. Інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що «агент НАБУ» нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ «великі суми хабарів», не відповідає дійсності», – додали у НАБУ, вказавши, що детективи «ніколи не провокували жодного із посадовців ДМСУ на хабар».

Повідомляється, що директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України через інцидент.

«Є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації», – вказали у НАБУ.

29 листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів».

«Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі тридцять тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», – прокоментували сьогодні у НАБУ.

Ані Служба безпеки України, ані Генпрокуратура поки не коментували заяви НАБУ про зрив, як вони висловлюються, операції НАБУ і САП під прикриттям.