Влада України і корупція. Міжнародна реакція зупинила наступ на НАБУ

7 грудня у Верховній Раді України на голосування не виносили проект закону про звільнення голів антикорупційних органів. Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому не було цього документа. Чому це сталося і чи послабиться після цього тиск на НАБУ?

Законопроект №7362

Пропонований законопроект міг надати парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Сам документ зареєстрували 6 грудня лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» – Артур Герасимов і Максим Бурбак. Вони пропонували внести доповнення до закону «Про регламент Верховної Ради України».

Про те, що законопроект 7 грудня не розглядатимуть, повідомив на своїй сторінці народний депутат Мустафа Наєм і зазначив, що документ не потрапив до порядку денного завдяки «тверезості окремих політиків, реакції громадськості, ЗМІ та особистим контактам активістів у міжнародних організаціях».

Це підтверджує і Олександр Лємєнов, головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ». На його думку, основним чинником «зупинення» руху цього документа був тиск саме міжнародних організацій.

Коаліція громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» (РПР) вимагає від Верховної Ради припинити повномасштабну атаку на НАБУ і не допустити ухвалення законопроекту, а від Артура Герасимова та Максима Бурбака – негайно його відкликати.

Лємєнов зазначає, що поки цей законопроект не відкликаний, існує можливість звільнити Артема Ситника через політичні мотиви.

Законопроект можуть спробувати проштовхнути ще раз

«Законопроект можуть спробувати проштовхнути ще раз. Мені здається, його не відкличуть, а продовжуватимуть тиснути далі. Це такий собі зведений курок», – наголосив Лємєнов.

Верховенство права від Герасимова й продовження тиску на НАБУ

Разом з тим 7 грудня у Верховній Раді один із ініціаторів проекту Артур Герасимов заявив журналістам, що зареєстрував законопроект №7362, аби розпочати громадське обговорення.

Політик зазначив, що ситуація в правоохоронній системі незадовільна, а дозволяти будь-якому органу існувати й діяти поза законом України не можна.

«Не йдеться про прізвища, про назви, але верховенство права має бути збережене», – зазначив депутат.

Колишній співробітник Генеральної прокуратури, а нині експерт програми з реформування органів правопорядку РПР Володимир Петраковський вважає, що відсутність законопроекту в порядку денному 7 грудня свідчить про те, що це лише пауза, варто очікувати продовження спроб тиску на НАБУ.

У такому вигляді, як закон є зараз, він однозначно не пройде. Але це не означає, що окремі норми не можуть бути заховані в інших законопроектах

«У такому вигляді, як закон є зараз, він однозначно не пройде. Але це не означає, що окремі норми не можуть бути заховані в інших законопроектах. Можливо, не точно такі ж самі, але дуже схожі», – зазначив Петраковський.

Міжнародна реакція

Своє занепокоєння законопроектом висловили представники Світового банку і зазначили, що «напади» на НАБУ й САБ загрожують їхній здатності боротися з корупцією і відновлювати викрадені активи.

Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів висловили за останні дні Міжнародний валютний фонд, Європейська служба зовнішніх дій та Державний департамент США.

Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися в зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.

Уже кілька днів у соціальних мережах триває твіт-шторм із хештегом #SaveNABU #StandForNABU, який підтримала низка громадських організацій, політиків та активістів.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня у Вашингтоні беруть участь у Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

7 грудня Верховна Рада проголосувала за усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Відповідне рішення підтримали 256 депутатів.