У Раді зареєстрували законопроект про можливість звільнити глав антикорупційних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Законопроект подали голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та його колега з «Народного фронту» Максим Бурбак.

Відповідно до чинної редакції закону про Національне антикорупційне бюро, директор звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.