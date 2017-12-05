У ГПУ повідомили про підозру ще двом співробітникам НАБУ – антикорупційне бюро

Заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук 5 грудня повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Про це інформує прес-служба НАБУ, яка також нагадує, що детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада.

«ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370)», – ідеться в повідомленні.

«Ще раз наголошуємо, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів. Щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі Постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину. Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній», – наголошують у НАБУ. У відомстві вважають кінцевою метою цих дій «блокування подальших розслідувань щодо топ-корупціонерів».

У Державному департаменті США заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом.

«Недавні події, зокрема зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають стурбованість з приводу прихильності України боротьбі з корупцією», – озвучила пізно ввечері 4 грудня заяву Держдепартаменту його речниця Гізер Науерт.

Відповідна заява Держдепартаменту, найімовірніше, пов’язана з міжвідомчим конфліктом, викликаним недавньою спецоперацією у Державній міграційній службі України щодо виявлення учасників організованого злочинного угруповання. Спецоперацію, за заявами НАБУ, зірвали співробітники СБУ та ГПУ, які затримали в її перебігу агента НАБУ під прикриттям.

4 грудня у Вашингтоні стартував Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого є повернення українських грошей, і на цей форум не поїхав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Прибули на захід також директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США.