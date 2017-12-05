У Державному департаменті США занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією

У Державному департаменті США заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом.

«Недавні події, зокрема зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають стурбованість з приводу прихильності України боротьбі з корупцією», – озвучила пізно ввечері 4 грудня заяву Держдепартаменту його речниця Гізер Науерт.

Відповідна заява Держдепартаменту, найімовірніше, пов’язана з міжвідомчим конфліктом, викликаним недавньою спецоперацією у Державній міграційній службі України щодо виявлення учасників організованого злочинного угруповання. Спецоперацію, за заявами НАБУ, зірвали співробітники СБУ та ГПУ, які затримали в її ході агента НАБУ під прикриттям.

«Ці дії, очевидно, є частиною зусиль з підриву незалежних інститутів із боротьби з корупцією (яких допомогли підтримати США та інші країни), що підриває довіру громадськості і підриває міжнародну підтримку України», – сказала Науерт.

Вона також процитувала слова державного секретаря США Рекса Тіллерсона: «Для України недоцільно боротися за своє тіло на Донбасі, якщо воно втрачає свою душу від корупції. Інститути боротьби з корупцією повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися».

«Відображаючи вибір народу України, Сполучені Штати закликають всі гілки українського уряду спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя. Усунення корупції є ключем до досягнення стабільності, безпеки і процвітання для всіх українців», – сказала речниця Держдепартаменту.

Кампанія проти корупції з реформуванням судової системи, стала серед інших, ключовою вимогою для України від Заходу для отримання кредитів і більш тісних відносин з Європейським союзом, США і Міжнародним валютним фондом.

Напередодні у Вашингтоні стартував Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого є повернення українських грошей, і на цей форум не поїхав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Тоді як інші країни – Нігерія, Шрі-Ланка, Туніс – повернення активів до яких розглядатиметься на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегації очолюють генеральні прокурори та міністри юстиції. Юрій Луценко заявив, що від ГПУ виступить його заступник, Євген Єнін має приєднатися до форуму сьогодні. Україну на вступній сесії замість Луценка представив посол України в США Валерій Чалий. Прибули на захід також директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США.

Наприкінці червня 2017 року НАБУ та ФБР підписали дворічний меморандум про співпрацю. Федеральне бюро розслідувань погодилося допомагати зі справами, що стосуються міжнародного відмивання коштів, хабарництва та корупції високопосадовців з України, а також повернення активів міжнародними засобами.