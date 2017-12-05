Співпраця НАБУ з ФБР є законною – Ситник і Холодницький

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що співпраця антикорупційних органів України, зокрема, очолюваного ним відомства, і співробітників Федерального бюро розслідувань США відповідає нормам законодавства двох країн і міжнародного права. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода під час Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні.

«Чесно кажучи, було дуже неприємно, коли нашим колегам із ФБР просто на рівному місці жбурнули камінь. Не зовсім приємні враження від цього, як у мене особисто, так і у наших колег з ФБР США. Я думаю, що вони відреагують таким сухим роз’ясненням того, що відбулось, яка форма нашої співпраці, і що ця співпраця повністю відповідає вимогам, як національного законодавства США і України, так і вимогам міжнародного законодавства. Тому такі істеричні заяви генпрокурора все ж таки свідчать про те, що ми дуже близько до кінця. Чи дійдемо ми до нього, це питання політичної волі», – сказав Артем Ситник.

Про те, що співпраця українських антикорупційних органів відповідає нормам укладеного меморандуму про співпрацю з ФБР заявив і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який також перебуває на форумі у США.

«Я не можу коментувати слова генерального прокурора. Дійсно, я можу підтвердити, що в НАБУ на підставі заключених меморандумів є певна співпраця – не тільки з ФБР, в нас такі меморандуми є з антикорупційним директоратом Румунії, з Центральним антикорупційним бюро Польщі та низкою інших антикорупційних органів по всьому світу. Питання не втому, є чи немає співпраці, це вважається здоровим явищем…Наскільки я знаю як прокурор, який наглядав за цими справами, діяльність ФБР зводилась до консультування і, власне, до тих дій, які проводили вони в рамках меморандуму підписаного», – сказав Назар Холодницький.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» генпрокурор України Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США.

У Державному департаменті США кілька годин тому оприлюднили заяву, в якій висловили занепокоєння через можливий відступ України від боротьби з корупцією. Відповідна заява Вашингтона, найімовірніше, пов’язана з міжвідомчим конфліктом, викликаним якраз спецоперацією у Державній міграційній службі України щодо виявлення учасників організованого злочинного угруповання. Спецоперацію, за заявами НАБУ, зірвали співробітники СБУ та ГПУ, які затримали в її перебігу агента НАБУ під прикриттям.

Напередодні у Вашингтоні стартував Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого є повернення українських грошей, і на цей форум не поїхав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Тоді як інші країни – Нігерія, Шрі-Ланка, Туніс – повернення активів до яких розглядатиметься на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегації очолюють генеральні прокурори та міністри юстиції. Юрій Луценко заявив, що від ГПУ виступить його заступник, Євген Єнін має приєднатися до форуму сьогодні. Україну на вступній сесії замість Луценка представив посол України в США Валерій Чалий. Прибули на захід також директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький.