Генеральний прокурор України Юрій Луценко не прибув до США на Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів. Про це з Вашингтона 4 грудня повідомляє журналіст Радіо Свобода Наталка Седлецька.

Ще три держави, Нігерія, Шрі-Ланка та Туніс, повернення активів до яких розглядатиметься на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегації очолюють генеральні прокурори та міністри юстиції, які беруть участь у головній панелі на відкритті заходу. Головує на офіційному відкритті міністр юстиції США Джефф Сешнс. За посадою в американській ієрархії він є також генеральним прокурором країни.

Україну на вступній сесії форуму замість Луценка офіційно представляє посол України у США Валерій Чалий. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також присутні в залі, але поза сценою.

5 листопада до участі у форумі має приєднатися заступник генерального прокурора Євген Єнін. «Через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу, замість нього на відкриття вперед відправили іншого заступника генпрокурора, Дмитра Сторожука. За моєю інформацією, він навіть вилетів з Києва до Вашингтона ще в суботу, але... не долетів. Просто не сів на літак на стиковці у Стамбулі», – вказує кореспондент Радіо Свобода.

Сам Луценко на зауваження щодо своєї неучасті у форумі відповів у мережі Facebook. «Там (у Вашингтоні – ред.) гідно доповість Ситник про 26 тисяч повернутих гривень. А мій заступник уже скромно доповість про 1,6 мільярда доларів», – вказав генпрокурор у коментарі до повідомлення виконавчого директора «Центру протидії корупції» Дарії Каленюк.

Наприкінці минулого тижня в ефірі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ та Федерального бюро розслідувань США. «Хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України?» – сказав він.

Наприкінці червня 2017 року НАБУ та ФБР підписали дворічний меморандум про співпрацю. Федеральне бюро розслідувань погодилося допомагати зі справами, що стосуються міжнародного відмивання коштів, хабарництва та корупції високопосадовців з України, а також повернення активів міжнародними засобами.