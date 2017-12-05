Назар Холодницький про співпрацю НАБУ і ФБР

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував, яким чином відбувається співпраця НАБУ та ФБР в рамках підписаного у червні меморандуму. Наприкінці минулого тижня генпрокурор України Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям «нелегальними», а також обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ й Федерального бюро розслідувань США. Цього тижня у Вашингтоні відбувається Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на форум не прибув.