«Агенти ФБР не бігали з пістолетами по Києву». Ситник та Холодницький у США прокоментували співпрацю з ФБР

«Наскільки я знаю, як прокурор, який наглядав за цими справами, діяльність ФБР зводилася до консультування і, власне, до тих дій, які проводились в рамках меморандуму», – заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

«Я не можу коментувати слова генерального прокурора, я можу підтвердити, що у НАБУ, на підставі укладених меморандумів, є певна співпраця не тільки з ФБР, але і з іншими установами», – відреагував Холодницький на нещодавню заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб.

«Звичайно, що вони (в ФБР – ред.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки антикорупційному бюро», – наголосив керівник НАБУ Артем Ситник в окремому коментарі Українській службі «Голосу Америки».

«У них є співпраця практично з усіма правоохоронними органами. Але чомусь саме з цієї операції у генерального прокурора виникла думка, що хтось там, якась спецслужба іноземна незаконно працює на території України. Чесно кажучи, це дуже погано», – відзначив Ситник.

«Я скажу відверто, – зауважив Холодницький. – В Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти «Малдер і Скаллі» бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів».

«Ні, не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган», – наголосив Холодницький. ФБР представляє американський уряд, а це, на думку очільника САП, є сторона, яка «нам реально допомагає і у створенні антикорупційних органів, і у розвитку їхньої діяльності».​

Ситник відзначив, що раніше генеральний прокурор вітав співпрацю між антикорупційною прокуратурою та ФБР.

«Була конкретна справа – так звана «бурштинова справа», коли у нас був брифінг з антикорупційним прокурором, і ми сказали, що ми викрили схему, і викриття відбувалось за участю наших американських колег з ФБР в рамках меморандуму, який підписаний два роки тому», – нагадав Ситник.

«Тоді генеральний прокурор з парламентської трибуни заявив, що це – блискуча операція, все добре. Чому зараз у тій же самій ситуації, при тій же самій співпраці, при тому ж самому меморандумі, заявляється про те, що виявляється, що ФБР, яке допомагало в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, інших справ – чому зараз це поза законом, чесно кажучи, дуже важко коментувати», – заявив Ситник.

Артем Ситник та Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.