Що таке «провокація хабара», і чи можна нею боротись із корупцією?

Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України роблять все нові заяви щодо зірваної спецоперації у Державній міграційній службі. ГПУ звинувачує НАБУ в тому, що його співробітники провокують службових осіб на хабар, і цим руйнують репутацію чиновників. НАБУ ж упевнене: ГПУ та СБУ прагнуть зірвати не лише якусь одну спецоперацію, а взагалі роботу бюро з виявлення корупції. Вперше відреагував і президент Петро Порошенко.

«Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи, не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка, поки в міру, потрібна всюди. Шуму й пір'я стільки, що часом дійство нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно», – сказав президент Петро Порошенко під час виступу на Дні працівників прокуратури.

Порошенко також додав, що «боротись зі злом не можна незаконними методами».

ГПУ і СБУ зривають нашу роботу – Ситник

Дійсно, міжвідомчої війни немає, прокоментував директор НАБУ Артем Ситник. Є амбіції «конкретних керівників окремих правоохоронних органів і держави» зупинити ефективну роботу бюро, додав він.

У, щонайменше, шести співробітників НАБУ та їхніх родин ГПУ провела обшуки. Дві конспіративні квартири викрито. І це з боку ГПУ – «цинічна поведінка», сказав Ситник.

За його словами, СБУ та ГПУ мали на меті не лише зірвати спецоперацію з виявлення корупції у ДМС – інституції, що в умовах війни вирішує, хто матиме громадянство України.

«Адже Пімахова не була фігурантом, на затримання якого НАБУ розраховувало», – зауважив очільник бюро.

Головною ціллю прокуратури була дискредитація всіх операцій офіцерів під прикриттям, адже їхні особи тепер викрито, а конспіративні квартири – обшукано, каже Ситник.

Очільник бюро визнає, що НАБУ зараз, фактично, не має союзників, окрім САП, на яких може розраховувати. Проте відомству Юрія Луценка не вдалось отримати інформацію про агентурну мережу НАБУ, і це допоможе у подальшій роботі сказав Ситник.

Ці атаки не зупинять нашої роботи

«Ці атаки не зупинять нашої роботи», – додав він.

Ситник також, схоже, не вірить, що Верховна Рада наважиться надати НАБУ право на прослуховування в обхід СБУ.

Тож надалі НАБУ планує працювати, опираючись тиску, сказав він. Однак бюро не діятиме за методами ГПУ, каже Ситник.

«Якщо хтось думає, що ми не володіємо інформацією про конспіративні приміщення інших органів – володіємо. Але ми не можемо такого дозволити собі», – додав Ситник.

ГПУ підозрює, у НАБУ є «таємний підрозділ»

У Генпрокуратурі ж «бачать» конфлікт інакше. Мовляв, у НАБУ сформували «таємний підрозділ» в обхід прозорим конкурсам, для незаконного провокування чиновників і політиків.

«Метою діяльності організованої групи було штучне створення умов для одержання неправомірної вигоди службовими особами, їх незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та дискредитація, а також подальше позитивне висвітлення результатів та здобутків НАБУ по боротьбі з корупцією», – йдеться в заяві, яку оприлюднила речниця ГПУ Лариса Сарган.

Скажімо, під час обшуків у детективів вилучили документи з грифами «таємно» і «цілком таємно», а також паспорти

І такі «агенти» для своїх цілей можуть переступати не лише закон, а й мораль, пише Сарган. Скажімо, за версією ГПУ, перша заступниця голови ДМС Діна Пімахова неодноразово відмовлялась від грошей, які їй пропонували. Щоправда, слід враховувати, що останні два місяці вона співпрацювала з ГПУ та СБУ, які моніторили кожен її крок.

«Результати слідчих дій СБУ та ГПУ, проведених обшуків свідчать про фактичне ігнорування керівництвом НАБУ законодавства у сфері додержання охорони державної таємниці», – додає Сарган.

Наразі ж слідчі дії тривають. Таємному агенту НАБУ Сергію Тітєнкову повідомили про підозру за статтями КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та «Провокація хабара».

Юридичний аспект

За українським законодавством провокувати на хабар заборонено – нехай навіть йдеться про чиновника і антикорупціонера, який його хоче вивести на чисту воду.

Проте не все так просто, пояснює юрист, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Злата Симоненко.

У нас зараз усі плутають, що таке провокація

«У нас зараз усі плутають, що таке провокація. Провокація – це тільки в тих випадках, коли правоохоронець, не маючи перевіреної інформації, що особа вимагає неправомірної вигоди, приходить до такої особи і каже: ось гроші, надайте мені, скажімо, якусь ліцензію», – пояснює вона.

Тобто важливо, щоби детективи НАБУ діяли в рамках закону. Вони повинні були мати дозвіл на операцію від САП, свого процесуального керівника; звернення громадян про те, що посадовці ДМС просять хабарі; документувати всі кроки спецоперації. Якщо це все було дотримано – до детективів не буде претензій із точки зору закону, адже це не буде розцінюватись як провокація злочину, каже Симоненко.

НАБУ є виконавцями, все це контролюється Спеціальною антикорупційною прокуратурою

«НАБУ є виконавцями, все це контролюється Спеціальною антикорупційною прокуратурою. Якщо ж це було без контролю процесуального керівника, провокуючи особу на отримання неправомірної вигоди – це, звичайно, порушення закону», – говорить юрист.

Проте, якби НАБУ дійсно порушило закон – навряд ГПУ би відпустила детективів, і уже велись би слідчі дії, припускає Симоненко.

Разом із тим, у частині світу правоохоронці регулярно провокують чиновників на отримання хабара. І це цілком нормальний інструмент для слідчих дій, каже член Міжнародної антикорупційної консультативної ради Драго Кос.

Є не лише така практика, а і вимога у міжнародній практиці протидії корупції. Такі методи застосовуються у майже всіх сучасних країнах світу. Це була спецоперація

«Є не лише така практика, а і вимога у міжнародній практиці протидії корупції. Такі методи застосовуються у майже всіх сучасних країнах світу. Це була спецоперація, яка виглядає досить типово. Але підозрювані завжди кажуть те саме, що зараз кажуть в Україні: що це провокація, що це незаконно. Але як правило, прокурори та судді до них не дослухаються», – сказав він.

Проте юрист Злата Симоненко радить зважати, що жоден український суд не є останньою інстанцією в ухваленні рішення. Тобто засуджена за корупцію людина може звернутись до Європейського суду з прав людини, зауважує Симоненко. А ЄСПЛ гостро засуджує провокацію держслужбовців для отримання неправомірної вигоди, каже вона.