Ситник: міжвідомчої війни між правоохоронними органами немає, є амбіції

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що міжвідомчої війни між правоохоронними органами немає.

«Викликає подив позиція окремих керівників держави щодо того, що відбувається, застосовується якась термінологія «пір’я летить», «міжвідомча війна». Міжвідомчої війни немає. Є амбіції конкретних керівників окремих правоохоронних органів і держави зробити все, щоб зупинити все, що відбулося зараз… створено незалежний антикорупційний орган», – сказав він.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко наголосив на неприпустимості міжвідомчих конфліктів і вважає, що вони вийшли за межі розумної конкуренції. Крім того, Порошенко заявив, що за прокуратурою залишається «забезпечення належного рівня координації діяльності» новостворених правоохоронних органів.

В останні дні між правоохоронними органи сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень». Тоді ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення».

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро також припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.