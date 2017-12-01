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01 Грудень 2017, Київ 20:19
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Розіграний політичний пасьянс – Микола Сірий про ситуацію з НАБУ

Розіграний політичний пасьянс – Микола Сірий про ситуацію з НАБУ
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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що після інциденту в Державній міграційній службі всі операції співробітників НАБУ під прикриттям зірвано. В останні дні між правоохоронними органами сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. Державна міграційна служба стверджує, що агент НАБУ намагався спровокувати їхню співробітницю, пропонуючи хабар. Через це ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. Натомість у НАБУ стверджують, що проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували: Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і прав; Тетяна Козаченко, адвокат, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті; Артем Романюков, член Ради громадського контролю НАБУ.

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