Корупція – це рушій всіх процесів у державі – Карпунцов

Ситуація, що склалась з НАБУ, САП, ГПУ та СБУ, видається фахівцям доволі сумною. На їхнє переконання, правоохоронні органи повинні боротися зі злочинністю, а не бігати один за одним і звинувачувати одне одного. Депутат Верховної Ради Віктор Чумак вважає, що змінити ситуацію може не одна чи дві окремі реформи, а лише зміна всієї політичної системи.

Депутат Верховної Ради Валерій Карпунцов вважає ситуацію з НАБУ та ГПУ доволі сумною.

«Правоохоронні органи, які утримуються за гроші платників податків, мають своєю метою боротьбу зі злочинністю, а не мають бігати один за одним і потім звинувачувати, хто кому зірвав спецоперацію», – говорить Карпунцов в ефірі Ранкової Свободи.

На його думку, ця ситуація склалась через погану координацію правоохоронців між собою та неналежну законодавчу базу України. Адже, за його словами, раніше при проведенні операцій такого рівня генеральний прокурор був обізнаний про них.

Старі правоохоронні органи, зазначає депутат Верховної Ради Віктор Чумак, є серйозною частиною корупційної системи.

Корупційна система захистила одного зі своїх членів

«Як на мене, корупційна система захистила одного зі своїх членів. Як визнав сам генеральний прокурор, було три епізоди, як мінімум. І вже після другого епізоду, коли, в принципі, ця пані знала, що її ведуть, – а вона знала, тому що представники СБУ сказали їй, що її розробляють, – от тоді вже відносно НАБУшників була зроблена, по суті, провокація для закриття їхньої спецоперації», – заявляє Чумак.

За його словами, все, що відбулося, – це системна боротьба з новими антикорупційними органами.

Обидва депутати погоджуються з тим, що для реальних змін треба будувати нову політичну систему, яка буде «заточеною на справедливість».

«Потрібна зміна політичної системи»

Не можна побудувати суспільство, витягаючи по одній-дві реформи

«Не можна побудувати суспільство, витягаючи по одній-дві реформи. Перша реформа, яку треба робити, – це політична реформа», – каже Чумак.

Валерій Карпунцов переконаний, що після люстрації до влади прийшли непрофесійні люди. «Поки ми не змінимо систему, в нас нічого не буде», – говорить депутат.

Як відзначають депутати, корупція посідає в Україні значне місце.

В нас корупція – це рушій всіх процесів у державі

«В нас корупція – це вже не явище. В нас корупція – це рушій всіх процесів у державі», – вважає Карпунцов.

Чумак упевнений, що всі суттєві зміни в України відбувалися не завдяки бажанню владного класу, в всупереч йому.

Країна як літак: є команда, є пасажири, є сам літак, – але він не полетить, якщо в ньому немає палива

«Країна як літак: є команда, є пасажири, є сам літак, – але він не полетить, якщо в ньому немає палива. Паливом в нашій країні може бути тільки політична воля», – вважає депутат.

І додає: палива немає, тому що ми не можемо побудувати конкурентні виробництва.

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