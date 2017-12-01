Ситник: після інциденту в Міграційній службі всі операції НАБУ під прикриттям припинені

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що після інциденту в Державній міграційній службі всі операції співробітників бюро під прикриттям припинено.

«Друга мета – зірвати всі операції, які здійснюється підрозділом під прикриттям антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення НАБУ. Ця мета досягнута, операції, на жаль, припиненні»,– сказав Ситник.

В останні дні між правоохоронними органи сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень». Тоді ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення».

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро також припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.