Порошенко: конфлікти правоохоронних органів вийшли за межі розумної конкуренції

Президент України Петро Порошенко наголошує на неприпустимості міжвідомчих конфліктів і вважає, що вони вийшли за межі розумної конкуренції.

«Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка – поки в міру – потрібна всюди, бо конкуренція, в тому числі між правоохоронними органами, є двигун прогресу», – сказав Порошенко під час заходу з нагоди Дня працівників прокуратури.

За його словами, конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча між правоохоронними органами є абсолютно неприйнятними.

«Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно….Не можна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності», - заявив він.

При цьому Порошенко за прокуратурою залишається «забезпечення належного рівня координації діяльності» новостворених правоохоронних органів.

«Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих та новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден із тим, що Юрій Віталійович (Луценко - ред.) сказав учора: «Боротися зі злом неможливо незаконними методами». Тільки дотримуючись цього принципу ми можемо збудувати правову державу», – додав Порошенко.

В останні дні між правоохоронними органи сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень». Тоді ГПУ і СБУ затримали працівника НАБУ. У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення».

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро також припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.