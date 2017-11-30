ГПУ проти НАБУ: чому замість боротьби з корупцією боряться одне з одним?

Змагання антикорупційних та правоохоронних органів набрало нових обертів. Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційні прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції – замість боротьби зі зловживаннями влади ці органи намагаються нейтралізувати одне одного. Останній скандал навколо затриманих Генпрокуратурою співробітників НАБУ, коли ті розслідували корупцію на вищих щаблях Державної міграційної служби, вразив навіть міжнародних експертів. Україна робить крок назад, і Євросоюз повинен це врахувати, упевнені вони.

Події навколо ключових антикорупційних відомств України за останні два дні розгортались немов у детективному серіалі.

Надвечір 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву. Мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» намагався дати хабаря першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій.

Версія Пімахової

За словами Пімахової, її призначили на посаду 1 лютого, і вже навесні на неї вийшов чоловік, який назвався Сергієм Титунковим. Він, мовляв, представляв арабський інвестиційний фонд «Мубадала».

«Титунков» просив представницю ДМС поза процедурою легалізувати в Україні громадян В’єтнаму та Ірану, яких насправді не існувало.

«Я відмовила. Він ще кілька разів зустрічався зі мною і говорив про те, що за ці дії буде грошова винагорода. Я відповіла, що за такі дії передбачено законом відповідальність», – сказала вона.

Пімахова заявляє, що її намагались спровокувати, пропонуючи 30 тисяч доларів. Про те, що чоловік працює на НАБУ, каже, не знала. Тому звернулась із заявою до СБУ.

Кілька місяців її спілкування з «Титунковим» координували ГПУ та СБУ. І вже 29 листопада чоловіка затримали «на спробі дати хабар у 15 тисяч доларів», каже Пімахова.

Перша заступниця голови ДМС каже, що сама нічого не вимагала і розслідування не боїться. Мовляв, якби дійсно просила гроші, НАБУ би затримало її раніше, адже спецоперація тривала 6 місяців. Та і «злочинного угруповання» у ДМС немає, запевнила вона.

Версія НАБУ та САП

Директор НАБУ Артем Ситник обурений. За його словами, ГПУ та СБУ завадили продуманим слідчим діям бюро.

Детектив під прикриттям, син екс-депутата «регіонала» Сергій Боярський мав розкрити корупційну схему найвищого керівництва ДМС, сказав Ситник. І Пімахова у ній – лише одна з фігурантів.

Вона заявляє, що її провокували на хабар, хоча Пімахова сама ще кілька місяців тому просила винагороду. І це задокументовано, сказав Ситник.

Хоч за півроку вдалось зібрати багато доказів і документів, операцію зірвано, кажуть у НАБУ. Надалі детективи аналізуватимуть, чи є підстави відкрити кримінальне провадження по тих фактах, які вдалось встановити.

Щоб розібратись, що робити далі, директор НАБУ Артем Ситник та голова САП Назар Холодницький прийшли до генпрокурора Юрія Луценка на розмову.

На думку Ситника, коли Луценко давав дозвіл на затримання працівників НАБУ, він не мав усієї інформації, відштовхувався від слів Пімахової. Тому поки вдалось домовитись про «деескалацію»: ГПУ не буде затримувати і тримати під вартою детективів бюро.

«У них є розслідування, яке було розпочато за заявою першого заступника голови міграційної служби, і воно стосується нібито провокації хабаря працівників антикорупційного бюро», – сказав Ситник після зустрічі з Луценком.

Версія ГПУ та СБУ

Генпрокурор Юрій Луценко упевнений: справа зовсім не у міграційній службі, адже в діях Пімахової є ознаки корупції.

Він розкритикував саме НАБУ за методи роботи.

Мовляв, те, як детектив пропонував Пімаховій хабаря, було провокацією і порушенням статті 370 Кримінального кодексу України. А за це передбачене покарання на термін від 2 до 5 років позбавлення волі.

Окрім того, НАБУ не мали заяви від конкретної людини щодо корупції в ДМС. Мовляв, даних про те, що високопосадовці міграційної служби, ймовірно, видають незаконні дозволи на проживання – замало для спецоперації, впевнений Луценко.

Генпрокурор розповів про деталі спецоперації. Спершу агент під прикриттям приніс документи на першого громадянина Ірану. Пімахову попросили оформити для нього паспорт громадянина України.

«У відповідь чиновниця сказала, що така процедура існує, і вона коштує таку-то суму коштів. З моєї точки зору, це вже дає підставу говорити про корупцію в ДМС. Тим не менше, дії в цьому епізоді не знайшли якогось розвитку», – зазначив Луценко.

Далі працівники НАБУ запропонували легалізувати документи в'єтнамського громадянина. Тоді Пімахова не назвала суму, але отримала хабаря за «послугу», каже Луценко. Спецоперація тривала.

І в третьому епізоді представницю ДМС попросили «допомогти» ще одному іранцеві. Сигналів від неї не було, тому НАБУ спробувало дати їй 15 тисяч доларів. На цьому детективів і затримали, каже генпрокурор.

Пімахова подала заяву до СБУ два місяці тому. З того часу ГПУ та СБУ почали «вести» її, і прослуховувати НАБУ та САП.

«Прослуховувалися всі оперативні наради, які фактично зводилися до одного: як зробити так, щоб вона все ж таки назвала цифру. Пропонувалися різні варіанти: пити з нею не вино, а щось міцніше… інтимні питання. Думаю, що ніхто не хотів би, щоб місяцями агенти пробували видавити через горілку, секс або наркотики ті чи інші слова від будь-кого», – сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що не знає випадків, коли у НАБУ був би витік інформації через прослуховування СБУ. Зате знає щонайменше 100 випадків, коли бюро незаконно знімало інформацію через мобільні термінали.

Що це все означає?

Хто головний «злодій» цього антикорупційного детективу – відразу і не скажеш. Адже ГПУ, СБУ, НАБУ та САП запевняють, що полюють на зловживання – нехай і серед своїх колег.

Думки розділились. Голова парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв вважає, що ГПУ та СБУ – центри прикриття топ-корупції. Їх очолюють люди, підконтрольні президенту, каже він.

«От вони усіма силами і б’ються для того, щоби зупинити НАБУ. А ми, навпаки, маємо допомогти бюро іти далі», – сказав Соболєв.

Люди повинні виходити з протестами, щоб продемонструвати підтримку НАБУ. Без суспільного резонансу ГПУ та СБУ просто далі «вставлятимуть палки в колеса» цьому відомству, каже Соболєв.

А от політичний аналітик Віктор Уколов упевнений, що протистояння між ГПУ та НАБУ немає. Мовляв, просто детективи бюро ще недосвідчені, тому і порушили Кримінальний кодекс.

А ще може бути, що НАБУ просто заздрить успіхам ГПУ в антикорупційній роботі, каже Уколов. Тому і діє, мовляв, необдумано.

«Наприклад, є такі лічильники на сайті ГПУ і на сайті НАБУ. За цим лічильником у ГПУ зареєстровано 9 тисяч із чимось злочинів у сфері хабарництва. У 2800 завершено досудове слідство. І уже вони мають 815 вироків суду. А НАБУ лише передало до суду 97 справ. У них немає ще жодного вироку», – сказав Уколов.

Що ж буде далі?

Справа навколо НАБУ і корупції в ДМС не закінчиться швидко, прогнозує журналіст Юрій Бутусов.

Попереду битва відеокомпроматів: НАБУ наводитиме докази, що Пімахову треба було «вести» далі, а ГПУ і СБУ – що детективи її провокували, пише він у Facebook.

І схоже, НАБУ зробило перший хід. Бюро оприлюднило відеозапис розмови агента з жінкою, чий голос дуже схожий на представницю ДМС.

Якщо вірити НАБУ, Пімахова розповідає детективу під прикриттям про робочу схему: як оформити паспорт для громадянина Ірану, який ніколи навіть не був в Україні.

«Ми можемо зробити йому. Одна цікава схема. Єдина. Більше їх не існує. Скажімо так, із законних, які (нерозбірливо – ред.). Це ми зробимо йому тут родичів, які, припустимо, по маминій, по татовій лінії. Побачимо ще. Робимо в суді рішення. Робимо ДНК», – каже жіночий голос на відео.

Після гучного обміну відео буде суд, прогнозує Бутусов.

«Не думаю, що справа зачепить безпосередньо керівників НАБУ і САП. Політичне значення для захисту антикорупційних органів в цьому випадку матиме позиція посольства США. Воно якраз напередодні затримання проводило зустріч із керівництвом НАБУ і САП, щоби забезпечити їхню взаємодію і уникнути конфліктів», – написав журналіст.

І саме зважаючи на прихильність Вашингтона до дій НАБУ та САП, навряд ГПУ та СБУ наважаться на ще гостріше протистояння, додав він.

Чим усе закінчиться?

Чим закінчиться уже відкрита війна правоохоронних органів проти антикорупційних – поки невідомо. Немає сумнівів щодо одного: «жертвою» такого протистояння є боротьба з корупцією.

У цьому впевнені й авторитетні експерти Міжнародної антикорупційної консультативної ради. Карлос Кастресана, Анка Юрма, Джовані Кесслер, Драго Кос, Мартін Кройтнер, Данієль Телесклаф – ці фахівці два місяці готували висновки про те, як просувається в Україні боротьба з корупцією.

Проте останні події навколо НАБУ, кажуть, їх шокували. Бюро має розслідувати корупцію на найвищих щаблях влади. І коли СБУ та ГПУ йому перешкоджають – це може дуже загальмувати весь процес. В цьому впевнений Карлос Кастресана – перший керівник міжнародного антикорупційного трибуналу, який відправив за грати президента Гватемали і більшість парламенту цієї країни.

Екс-представник Ради Європи Драго Кос висловився навіть різкіше. Він побоюється, що проти НАБУ розпочали масштабну кампанію, і попереду – нові атаки з боку ГПУ і СБУ.

Ми надішлемо листи усім компетентним європейським відомствам і проситимемо взяти до уваги останні події. Адже вони можуть свідчити, що Україна відступила від наміру боротись із корупцією, про який заявляла

«Отже, ми вирішили просити про зустріч із єврокомісаром Ганом. Ми надішлемо листи усім компетентним європейським відомствам і проситимемо взяти до уваги останні події. Адже вони можуть свідчити, що Україна відступила від наміру боротись із корупцією, про який заявляла», – сказав Кос.

За словами експертів, коли детективи працюють під прикриттям і провокують чиновників на хабар – це поширена в світі практика.

ГПУ та СБУ має припинити атаки на НАБУ, впевнені експерти Міжнародної антикорупційної консультативної ради. Вони також пропонують змінити закон, щоби директора бюро не можна було звільнити на підставі негативного результату аудиту – для України це небезпечна стежина. Також НАБУ повинно мати право на прослуховування, не звертаючись до інших відомств, упевнені міжнародні експерти.

І якщо Україна, зрештою, наважиться зробити Антикорупційний суд – почнуться реальні вироки. Інакше – папки проваджень і далі припадатимуть пилом у судах, кажуть експерти.