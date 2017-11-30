Луценко вважає обґрунтованою підозру затриманому напередодні «агенту НАБУ»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що підозра затриманому напередодні «агенту» Національного антикорупційного бюро України є обґрунтованою.

«На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація», – сказав Луценко.

За його словам, потерпілих у справі про корупцію в Міграційній службі, по суті, немає.

«Заявника у справі по суті немає. Тобто людини, яка потерпає від корупції і заявляє про це у правоохоронний орган, і далі вже під контролем правоохоронних органів фіксується корупція, не відбувалося. Є лише інформація, і далі НАБУ, як і належить йому по статусу, проводить спробу вивчити ситуацію і знайти корумпованих чиновників»,– зазначив він.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький закликав не спекулювати щодо інциденту у ДМС.

«САП і НАБУ, ми обіцяємо повне сприяння ГПУ у їхньому розслідуванні, і очікуємо, що така сама адекватна відповідь буде від ГПУ. Нам важливо знайти об’єктивну істину. Зараз дуже багато домислів», – сказав він.

У свою чергу, директор НАБУ Артем Ситник припустив, що генпрокурор не був обізнаний зі всією ситуацією.

За словами Ситника, внаслідок вчорашніх подій у ДМС розслідування щодо ймовірної корупції у Міграційній службі припинене.

«Наша операція, на жаль припинена… як ми з’ясували, працівники ГПУ і СБУ можливо не знали всього, що відбувалося.. у них була тільки заява одного з фігурантів… генпрокурор не був повністю обізнаний зі всією ситуацію», – сказав Ситник.

29 листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі тридцять тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

У Національному антикорупційному бюро України сьогодні заявили, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро також припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.