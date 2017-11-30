Ситник: ніхто з працівників НАБУ затриманий не буде після інциденту з заступником глави ДМС

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що ніхто з працівників бюро затриманий не буде після інциденту з першим заступником глави Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

«У ході розмови з генпрокурором було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників бюро не буде. У них є розслідування, яке стосується нібито провокації хабара з боку працівників НАБУ... наше розслідування стосується тієї схеми, яка розроблялася у ході спецоперації. Наскільки мені стало відомо, то є заява одного з фігурантів нашого розслідування про провокацію хабара, хоча сам факт хабара був задокументований декілька місяців тому», – сказав він.

За його словами,вчорашній інцидент має негативні наслідки на розслідування НАБУ, воно припинене.

«Всіх фігурантів, яких ми вели, ми задокументувати не зможемо. А в той же час ми дамо оцінку всім доказам, які були зібрані нами. Сподіваюся, що ГПУ також схвалить законне рішення по провадженню, яке зареєструвала щодо наших працівників», – додав Ситник.

29 листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі тридцять тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

У Національному антикорупційному бюро України сьогодні заявили, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

Ані Служба безпеки України, ані Генпрокуратура поки не коментували заяви НАБУ про зрив, як вони висловлюються, операції НАБУ і САП під прикриттям.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.