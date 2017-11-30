Заступник голови ДМС заперечує вимагання хабара в працівника НАБУ і каже, що не знала про його діяльність

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова заявляє, що не вимагала хабара в співробітника Національного антикорупційного бюро України, який працював під прикриттям, і заперечує обізнаність про те, що він був співробітником бюро.

«Я подавала заяву самостійно, в заяві в мене вказано, що це… представник фонду арабського інвестиційного фонду «Мубадала», я абсолютно не знала, що він є співробітником або представником Національного антикорупційного бюро. Якщо в процесі проведення протягом місяців під контролем СБУ і Генеральної прокуратури відповідних заходів за результатами розгляду моєї заяви, правоохоронцям стало відомо, що це співробітник НАБУ, то мені про це не було відомо до вчорашнього дня», – сказала Пімахова.

У Національному антикорупційному бюро України сьогодні заявили, що у Державній міграційній службі України проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

В Антикорупційному бюро припускають, що цю особу завербували для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ.

29 листопада у Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі тридцять тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України».

Ані Служба безпеки України, ані Генпрокуратура поки не коментували заяви НАБУ про зрив, як вони висловлюються, операції НАБУ і САП під прикриттям.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.