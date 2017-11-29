Міграційна служба заявляє, що її співробітниці намагався дати хабар «агент НАБУ»

У Державній міграційній службі України заявляють, що «агент Національного антикорупційного бюро» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій.

За повідомленням, він намагався спровокувати чиновницю, «пропонуючи великі суми хабарів за ухвалення нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В’єтнаму й Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

Як заявили у міграційній службі, Пімахова звернулася до правоохоронців, і 29 листопада підозрюваного затримали співробітники СБУ.

У НАБУ ситуацію поки що не коментували. СБУ на офіційному сайті також не повідомляє про таке затримання.

У міграційній службі додали, що 30 листопада Пімахова планує спілкуватися з пресою з цього приводу.