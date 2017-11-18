Соломатіна оголосила про намір позиватися проти Луценка та Холодницького через передачу справи СБУ

Викривачі зловживань у Національному агентстві з питань запобігання корупції мають намір подавати позов до суду проти Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через передачу цієї справи до Служби безпеки України. Відповідну заяву 18 листопада у Facebook оприлюднила колишня співробітниця агентства Ганна Соломатіна.

За її словами, йдеться про конфлікт інтересів.

«Як ви могли передати справу до СБУ, якщо знали, що викривачі дали свідчення на заступника начальника Управління СБУ Карпушина?! Саме Карпушин приніс назад пакет з документами про зловживання у НАЗК, який мій колега відвіз на Різницьку. Повернув незареєстрованим і сказав: не лізьте», – зазначила Соломатіна.

Представники СБУ ситуацію наразі не коментували.

Раніше про те, що кримінальне провадження щодо керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції за фактами, оприлюдненими екс-співробітницею агентства Ганною Соломатіною, забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка, повідомив депутат Мустафа Найєм.

У коментарях до цього повідомлення генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що для уникнення конфлікту інтересів Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до нього щодо зміни підслідності на СБУ.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю в суд.

Сама Соломатіна заперечує, що вона – «колишня співробітниця», стверджуючи, що перебуває на лікарняному.