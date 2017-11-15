Соломатіна вказала на «куратора» з АП, ця людина може очолити Державне бюро розслідувань

Київ – Комітет Верховної Ради з питань протидії корупції так і не розглянув заяви співробітників Національного агентства із питань запобігання корупції (НАЗК) про зловживання та залежність відомства від Адміністрації президента. Між тим, у вівторок з’явилась інформація про те, що так званим «куратором» є один із кандидатів на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Хто займе це крісло, мають оголосити із дня на день, однак на переконання представників деяких громадських організацій, конкурс треба провести заново.

Майже дві години профільний парламентський комітет радився, чи варто розглядати інформацію щодо ймовірних зловживань у Національному агентстві з питань запобігання корупції, але згоди так і не дійшов. Позафракційний депутат Віктор Чумак запропонував спочатку заслухати заяву керівниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної та її колег-аудиторів, але частина присутніх його не підтримала.

Звучали пропозиції провести спільне засідання антикорупційного комітету та комітету з правоохоронної діяльності, заслухати представників НАБУ, НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і навіть провести закрите засідання комітету через два тижні.

Депутат та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запропонував розглянути також появу у публічному просторі запису розмови між нібито керівником НАБУ Артемом Ситником і третіми особами.

«Якщо ця особа на цьому запису дійсно є керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, і ця розмова не була розсекречена у визначеному законом порядку, то пан директор антикорупційного бюро грубо порушив законодавство України за кількома статтями Кримінального кодексу», – зауважив політик.

У відповідь депутат Сергій Лещенко вказав на конфлікт інтересів між НАБУ та МВС, через розслідування детективами бюро «справи рюкзаків», де фігурує син міністра.

Врешті, депутати так і не змогли затвердити порядок денний, тож голова комітету з протидії корупції Єгор Соболєв спочатку оголосив перерву, а тоді закрив засідання.

Листування з «куратором» вже перебуває в НАБУ – Соломатіна

Під час перерви Ганна Соломатіна та аудитор Оксана Дивнич, яка проводила внутрішню перевірку діяльності відомства, розповіли журналістам про деякі результати аудиту.

Виявлені такі факти як подвійні висновки, а у деяких випадках – і потрійні висновки, непроведення взагалі повних перевірок декларацій депутатів та високопосадовців

Зокрема, за словами Дивнич, зловживання стосувались низки народних депутатів: «Дійсно, виявлені такі факти як подвійні висновки, а у деяких випадках – і потрійні висновки, непроведення взагалі повних перевірок декларацій депутатів та високопосадовців або проведення перевірок неякісно. Прізвище – Ляшко Олег Валерійович. Не проведена взагалі перевірка, строк перевірки пройшов – жодних заходів не вчинено для проведення перевірки».

Листування його зі мною у WhatsApp вже перебуває в НАБУ

Окрім того, Ганна Соломатіна публічно озвучила ім’я згаданого нею раніше «куратора» від Адміністрації президента. За її словами, це – заступник керівника одного з департаментів Олексій Горащенков, який є, зокрема, одним із кандидатів на посаду керівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Листування його зі мною у WhatsApp вже перебуває в НАБУ», – зазначила Соломатіна.

Самі Горащенков та Ляшко поки що нічого не коментували. Вчора, однак, представники Адміністрації президента у відповідь на запит Радіо Свобода заявили, що впливу на діяльність НАЗК у них ніколи не було.

Конкурс до ДБР був схожий на пап’є-маше – Лємєнов

Державне бюро розслідувань, що займатиметься кримінальними провадженнями щодо силовиків, суддів і топ-чиновників, має бути створене до 20 листопада цього року. І як заявив на брифінгу один із кандидатів на посаду голови ДБР, чинний військовий прокурор Анатолій Матіос, визначитись із тим, хто очолить нове відомство в уряді мають до четверга, 16 листопада.

«ДБР потужно створюється крайні дні, проводяться інтенсивні конкурси, співбесіди», – сказав він.

Конкурсна комісія повинна розуміти репутаційні наслідки, які може спричинити теперішня ситуація, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов.

Політичне керівництво держави розуміє, що довіри до такого органу не буде, і як наслідок – потрібно перезапускати конкурс

«Конкурс до Державного бюро розслідувань – це більше було схоже на пап’є-маше, коли з формою це виглядає, як яблуко, а насправді яблуком не є: повністю підконтрольна конкурсна комісія, 5 осіб з яких були підконтрольні «Блоку Петра Порошенка» і 4 – «Народному фронту», жодного представника громадськості, жодного представника міжнародних організацій. Тому цілком вірогідно, що вище політичне керівництво держави розуміє, що довіри до такого органу не буде, і як наслідок – потрібно перезапускати конкурс. І це, можливо, був би найбільш адекватний, релевантний вихід із ситуації. Окрім того, треба переформатувати конкурсну комісію», – заявив він.

Одночасно із засіданням комітету анонсували брифінг і в Національному агентстві з питань запобігання корупції, під час якого представники відомства заявили, що департамент під керівництвом Соломатіної працював погано, і чиновниця вже певний час не працює в НАЗК.

Паралельно агентство оприлюднило заяву про те, що подало на свою співробітницю в суд.

Сама Соломатіна заперечує, що вона – «колишня співробітниця», стверджуючи, що перебуває на лікарняному.