НАБУ vs НАЗК: через що «посварилися» антикорупціонери?

Київ – Директор одного із департаментів Національного агентства з питань запобігання корупції звинуватила своє керівництво у зловживаннях під час перевірки електронних декларацій та заявила про тиск з боку Адміністрації президента. Всю інформацію про це, за словами чиновниці, вона передала у Національне антикорупційне бюро. Між тим, у понеділок стало відомо, що керівника НАБУ Артема Ситника з ініціативи НАЗК хочуть притягнути до адміністративної відповідальності, і в Адміністрації президента вже заявили про конфлікт між цими антикорупційними органами.

Система електронного декларування статків в Україні використовується для покривання лояльних до влади чиновників, розправи над опонентами та особистого збагачення керівництва НАЗК, заявила директорка департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ганна Соломатіна.

НАЗК – не є самостійним органом, а є повністю контрольованим владою

«НАЗК – не є самостійним органом, а є повністю контрольованим владою. Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента – так званий куратор (для нагляду – ред.) за НАЗК у вересні цього року. Він пропонував, щоб усі проекти рішень НАЗК спочатку розглядалися в Адміністрації президента ним, а потім вже – на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від таких пропозицій», – зазначила вона.

За словами чиновниці, вона написала заяву на звільнення із агентства і перебуває на лікарняному, а виявлені докази зловживань передала спочатку до Генеральної прокуратури, а потім – коли звідти їх прислали назад – до Національного антикорупційного бюро. Ганна Соломатіна закликала провести міжнародний аудит НАЗК, відсторонивши на цей час голову агентства Наталію Корчак.

У Генеральній прокуратурі інформацію про отримання заяв від Соломатіної не коментують.

Якщо звинувачення підтвердяться, євроінтеграція під загрозою – Заліщук

Заступник голови парламентського комітету з питань протидії корупції Віктор Чумак повідомив, що доповідь Ганни Соломатіної заслухають на засіданні комітету, а Світлана Заліщук із комітету у закордонних справах заявила: якщо згадані факти підтвердяться, це ставить під ризик європейську інтеграцію України.

«Водночас, я хочу звернутися до наших європейських партнерів: на той час, поки буде здійснюватися перевірка, програми фінансування НАЗК – я зараз говорю конкретно про ті гроші, які донори надають НАЗК – мають бути заморожені, аби ця корупція не з’їла у тому числі і ці міжнародні гроші», – говорить депутат.

У НАЗК заяву Соломатіної заперечують та анонсують позов до суду.

НАБУ, тим часом, підтвердило проведення ним розслідування щодо високопосадовців Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів влади. За інформацією відомства, дані про це розслідування внесли у єдиний реєстр 10 листопада.

Інформаційна війна між НАБУ і НАЗК посилилась – Цеголко

Між тим, 13 листопада керівника бюро Артема Ситника викликали до НАЗК, щоб ознайомити зі складеним щодо нього протоколом про адміністративне правопорушення, а тоді передали це провадження до суду.

За повідомленням агентства, Ситник буцімто відмовив НАЗК у наданні «копії документів та інформації, а також надав їх не в повному обсязі, чим учинив адміністративне правопорушення».

Сам очільник НАБУ заявив про конфлікт інтересів між його відомством і керівницею НАЗК Наталією Корчак, зазначивши, що не виключає і власного арешту.

Ті справи, які ми розслідуємо, влада так просто не залишить і не пробачить – починаючи від Мартиненка, починаючи від Насірова і закінчуючи останніми розслідуваннями щодо заступника міністра оборони, щодо рюкзаків МВС

«Проводилося розслідування і зараз проводиться, в тому числі, в якому фігурує і пані Корчак, – сказав він журналістам на брифінгу. – Але моя думка, що це, все-таки не якісь там особисті дії Корчак. На сьогоднішній день потрібно бути наївним, щоб не розуміти, що ті справи, які ми розслідуємо, влада так просто не залишить і не пробачить – починаючи від Мартиненка, починаючи від Насірова і закінчуючи останніми розслідуваннями щодо заступника міністра оборони, щодо рюкзаків МВС. Звичайно, ми чекали такої реакції, чекали, що буде максимальна медійна атака із застосуванням усіх підконтрольних ресурсів».

Тим часом, речник президента України Святослав Цеголко заявив про «інформаційну війну» між НАБУ та НАЗК, яка «посилилась останніми днями».

Про це висловились і в Адміністрації президента, відповідаючи на запит Радіо Свобода, додавши, що не мають впливу на НАЗК, а заяву Соломатіної, на їхню думку, «слід розглядати в площині її робочих та особистих стосунків з керівництвом».

Неефективні органи використовують проти ефективних – Юрчишин

Нині дійсно відбувається кампанія із дискредитації Національного антикорупційного бюро, але говорити про конфлікт між новоствореними антикорупційними органами не можна, зазначив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор українського представництва Transparency international Ярослав Юрчишин.

Якщо Національне антикорупційне бюро має результати, які воно може показати – є близько 90 справ у судах, то назвати результати роботи НАЗК я не можу, хоча ми активно відслідковуємо цю роботу

«Тому що якщо Національне антикорупційне бюро має результати, які воно може показати – є близько 90 справ у судах, є вже по деяких справах вироки, то назвати результати роботи Національного агентства із запобігання корупції я не можу, хоча ми активно відслідковуємо цю роботу. Тому можна сказати, що неефективні самодискредитовані органи використовують проти органів ефективних», – зазначив він.

У рамках антикорупційної реформи в Україні запрацювали три нові структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції. Також тривають дебати щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду або антикорупційної судової палати.