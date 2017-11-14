У НАЗК заяву екс-співробітниці Соломатіної називають недостовірною і анонсують позов до суду

Національне агентство із запобігання корупції заявляють, що інформація, яку поширила колишня співробітниця агентства Ганна Соломатіна, є недостовірною.

Як йдеться у заяві НАЗК, брифінг Соломатіної є фактом поширення «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства».

У НАЗК заявляють, що найближчим часом направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування цих заяв.

«Поширена інформація екс-чиновниці, без конкретних фактів, є особистою атакою на голову, членів і колектив Національного агентства та спробою дискредитації успішно розпочатої антикорупційної реформи в Україні», – йдеться у заяві відомства.

Крім того, у НАЗК заявили про готовність до співпраці у рамках відкритого Національним антикорупційним бюро України кримінального провадження за матеріалами Ганни Соломатіної.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК, розслідування розпочате 10 листопада.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.