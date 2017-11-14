Співробітниця НАЗК заявляє про фальсифікацію перевірок е-декларацій чиновників

Директор департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Національного агентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна обвинувачує керівництво агентства у фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників і підконтрольності владі. Про це вона заявила 14 листопада в Києві.

За словами Соломатіної, вона передала відповідні матеріали в Генеральну прокуратуру й Національне антикорупційне бюро, а також звернулася до народних депутатів із проханням «донести цю інформацію до громадськості і допомогти її розслідувати».

«НАЗК – не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень НАЗК спочатку розглядалися в АП, а потім вже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від таких пропозицій», – сказала Соломатіна, яка заявила, що подала заяву на звільнення і зараз перебуває на лікарняному.

Прізвище людини, до якої її викликали, Соломатіна не назвала.

Вона закликала НАБУ, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, народних депутатів допомогти у розслідуванні зловживань у НАЗК, а президента, голову Верховної Ради, народних депутатів і прем’єр-міністра відсторонити від посади голову НАЗК Наталію Корчак на час перевірки. Соломатіна також закликала міжнародні організації, які надають фінансову допомогу НАЗК, заморозити всі програми через «неефективне використання грошей».

У НАЗК звинувачення наразі не коментували. Радіо Свобода в агентстві повідомили, що готують заяву у відповідь.

В Адміністрації президента України, куди Радіо Свобода також звернулося за коментарем, попросили надіслати інформаційний запит. Радіо Свобода готує цей запит.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.

Протягом останніх років для боротьби з корупцією в Україні створили три нові структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру і Національне агентство із запобігання корупції.