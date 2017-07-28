Кабмін не погоджував високих премій для керівництва НАЗК – «Схеми»

Кабінет міністрів України не надавав дозволу на преміювання голови і членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший».

«За результатами опрацювання запиту НАБУ (...) повідомляємо, що Кабінетом міністрів такі дозволи не надавалися», – мовиться у відповіді за підписом міністра Кабміну Олександра Саєнка.

При цьому в НАБУ у відповідь на запит «Схем», чи триває розслідування щодо безпідставного нарахування та виплати завищених премій членам НАЗК на чолі із головою структури Наталією Корчак, відповіли, що наразі детективи Головного підрозділу детективів не розслідують цю ситуацію.

«Не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо можливого безпідставного нарахування та виплати заробітної плати голові та членам НАЗК», – зазначено у відповіді.

На початку травня детектив НАБУ Олександр Цивінський надіслав запит до Кабміну з проханням повідомити, чи надавалися дозволи на преміювання членів НАЗК.

Минулого року в жовтні журналісти програми «Схеми» повідомили, що замість одного основного окладу чотири члени НАЗК щомісяця преміювали самі себе на десятки тисяч гривень.

Так, з квітня до вересня голова структури Наталія Корчак, окрім окладу розміром 35 тисяч гривень, отримувала ще 50% від цієї суми як надбавку за вислугу, 100% надбавки за інтенсивність і 100% окладу як премію; з липня до вересня минулого року чотири працівники НАЗК отримували по 250% премій і надбавок разом із основним окладом. Інформацію про це Центру протидії корупції повідомили у самому НАЗК.