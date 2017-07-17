У НАБУ зацікавились завищеними преміями членів НАЗК

Високі премії членів Національного агентства України з питань запобігань корупції ще у травні зацікавили представників НАБУ. Про це виданню «Українська правда» 17 липня повідомив Гліб Канєвський – експерт центру «Ейдос», надавши копію запиту старшого детектива НАБУ Олександра Цивінського.

У запиті до Кабміну, датованому 3 травня поточного року, детектив просить надати йому інформацію й копії документів про те, чи надавали дозвіл на виплату премій членам НАЗК включно з очільницею структури Наталією Корчак.

У запиті Цивінський зазначає, що у досліджених антикорупційним бюро ЗМІ виявили публікацію про можливу безпідставно нараховану й виплачену премію голові та членам Національного агентства з питань запобігання корупції.

Минулого року в жовтні журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший» повідомили, що упродовж декількох місяців чотири члени НАЗК, окрім основного окладу, отримували ще й дві надбавки і премію у розмірі місячної зарплати. Таким чином працівники НАЗК отримували по чотири стандартні оклади замість одного. Відтак щомісяця члени цієї структури преміювали самі себе на десятки тисяч гривень. Ці дані надав сам НАЗК Центру протидії корупції.