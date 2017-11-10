У САП занепокоєні напруженістю відносин НАБУ і НАЗК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура занепокоєна напруженістю відносин Національного антикорупційного бюро України і Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Одразу ж після отримання підтвердженої інформації про проведення НАЗК перевірки… антикорупційні прокурори невідкладно вжили заходів щодо недопущення конфлікту інтересів – витребували з НАБУ кримінальне провадження про можливе недостовірне декларування службовими особами НАЗК, розпочате детективами чомусь лише у жовтні цього року, а також запропоновали детективам проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій лише за участю процесуальних керівників в приміщенні САП до вжиття директором НАБУ заходів самостійного врегулювання виниклої суперечності», – йдеться у заяві відомства.

САП закликає керівників НАБУ і НАЗК діяти винятково у межах повноважень і відкинути будь-які спокуси використати посадове становище для уникнення можливої юридичної відповідальності.

8 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що запрошує директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника прибути до агентства 13 листопада для надання пояснень. У НАЗК повідомили, що Ситник необґрунтовано відмовив у наданні інформації і документів, що є ознакою адміністративного.

Водночас у НАБУ стверджують, що у визначені законом терміни надали відповідь на запит НАЗК і надіслали копії всіх запитуваних документів, також роз’яснило відсутність конфлікту інтересів у описаному НАЗК випадку.

У НАБУ уточнили, що йдеться про участь працівників бюро в адміністративній справі за позовом юридичної компанії «Студія права» до ДФС України, в якій судом залучено до участі як третю особу на стороні відповідача – директора Національного бюро.

Крім того, тоді в НАБУ повідомили, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження від 5 жовтня 2017 року, голову НАЗК Наталю Корчак, від імені якої бюро і отримувало запити на надання інформації, 30 жовтня викликали для допиту як свідка у справі, на який вона не з’явилася.

У бюро переконані, що за таких обставин голова НАЗК не вправі розглядати будь-які питання щодо діяльності НАБУ І його працівників і зобов’язана вжити заходів щодо врегулювання реального конфлікту інтересів.

Протягом останніх років для боротьби з корупцією в Україні створили три нові структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру і Національне агентство із запобігання корупції.