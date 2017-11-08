НАБУ: у визначені законом терміни надали НАЗК документи щодо Ситника

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що у визначені законом терміни надали НАЗК документи щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Як повідомляє прес-служба бюро, НАБУ надало відповідь на запит НАЗК і надіслали копії всіх запитуваних документів, також роз’яснило відсутність конфлікту інтересів у описаному НАЗК випадку.

У НАБУ уточнюють, що йдеться про участь працівників бюро в адміністративній справі за позовом юридичної компанії «Студія права» до ДФС України, в якій судом залучено до участі як третя особа на стороні відповідача – директора Національного бюро.

Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що запрошує директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника прибути до агентства 13 листопада для надання пояснень.

Крім того, у НАБУ зауважують, що в рамках досудового розслідування детективами НАБУ кримінального провадження від 5 жовтня 2017 року, голову НАЗК Наталю Корчак, від імені якої Бюро і отримувало запити на надання інформації, 30 жовтня викликали для допиту як свідка у справі, на який вона не з’явилася.

У НАБУ не уточнюють деталей справи, у рамках розслідування якої викликали Корчак.

За таких обставин, заявляють у бюро, голова НАЗК не вправі розглядати будь-які питання щодо діяльності Національного бюро та його працівників і зобов’язана вжити заходів щодо врегулювання реального конфлікту інтересів.