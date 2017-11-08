НАЗК викликає для надання пояснень директора НАБУ Ситника

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника прибути до агентства 13 листопада для надання пояснень.

Як повідомляє прес-служба агентства, Ситник не виконав законні вимоги НАЗК – необґрунтовано відмовив у наданні інформації І документів, що є ознакою адміністративного правопорушення.

У НАЗК наголошують, що фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

У НАБУ наразі не коментують це повідомлення.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри.

Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. 17 листопада 2016 року НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.