НАЗК скерувало до суду протокол стосовно директора НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції України скерувало до суду протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, у діях якого НАЗК вбачає адміністративне порушення.

Згідно з повідомленням на сторінці у Facebook, протокол було складено за «невиконання законних вимог» НАЗК.

Раніше у відомстві заявили, що Артем Ситник буцімто відмовив НАЗК в наданні у визначені законодавством терміни «копії документів та інформації, а також надав їх не у повному обсязі, чим вчинив адміністративне правопорушення». Сам очільник НАБУ назвав такі дії НАЗК «очікуваними» і не виключив здійснення на нього і його відомство тиску через антикорупційну діяльність.

Раніше сьогодні Артем Ситник ознайомився з протоколом від НАЗК, отримавши перед тим запрошення відвідати відомство.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри.

Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. 17 листопада 2016 року НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.